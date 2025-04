Sinop'ta Polis Haftası kutlaması

SİNOP - Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Tören, İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen törende, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, "Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet arayışında ilk başvurduğu kurumdur. Her türlü sıkıntıda kapısı çalınan birimlerimiz, devletin şefkatli ve çözüm odaklı yüzünü temsil eder. Emniyet teşkilatımız, devletimize, milletimize ve milli değerlerimize yönelik her türlü tehdit ve saldırıya karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefiyle mesleğini icra ederek emekli olmuş mensuplarımıza sağlık ve mutluluk temenni eder, halen görevi başında olan değerli mesai arkadaşlarıma yaptıkları kutsal görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Törene, Sinop Vali Yardımcıları Taner Bolat ve Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, resmi kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı.