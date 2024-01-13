 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü

Sinop şehir merkezi güne kar yağışı ile uyandı. Sinopluların geçen yıldan bu yana hasret kaldığı kar, uzun zaman sonra yeniden kendini gösterdi. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, karın tadını çıkardı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sinop\'ta şehir merkezi beyaza büründü
13.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 17:32
Abone Ol

Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü

SİNOP - Sinop şehir merkezi yağan karla birlikte beyaza büründü.

Sinop şehir merkezi güne kar yağışı ile uyandı. Sinopluların geçen yıldan bu yana hasret kaldığı kar, uzun zaman sonra yeniden kendini gösterdi. Şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan ve yürüyüş yapan Sinoplular, çok mutlu olduklarını söyledi.

Torunu ile birlikte kar gezisine çıkan Nurdan Şaduman Önder, "Çocuklar çok mutlular. Kar yağışı zaten bekleniyordu. Olması da gerekiyordu. Kışı yaşıyoruz. Bugünü torunuma ayırdım. Çok mutluyuz. Kar topu oynadık. Kar yağışının tadını çıkartıyoruz" dedi.

Büyük bir kardan adam yapmak istediğini söyleyen Besim Süleyman, "Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz. Büyük bir kardan adam yapmayı düşünüyoruz. Kar yağışı güzel oldu. Kar yağmasını herkes seviyor diye düşünüyorum. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu soğuk hava ve kar yağışı Sinop'ta da etkisini gösterirken Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle, dikkatli ve duyarlı olmanızı, kış lastiği kullanmanızı, trafik işaret ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı önemle rica ediyoruz" denildi.

Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sinop, Hava Durumu, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement