Sinop'ta şehir merkezi beyaza büründü

SİNOP - Sinop şehir merkezi yağan karla birlikte beyaza büründü.

Sinop şehir merkezi güne kar yağışı ile uyandı. Sinopluların geçen yıldan bu yana hasret kaldığı kar, uzun zaman sonra yeniden kendini gösterdi. Şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan ve yürüyüş yapan Sinoplular, çok mutlu olduklarını söyledi.

Torunu ile birlikte kar gezisine çıkan Nurdan Şaduman Önder, "Çocuklar çok mutlular. Kar yağışı zaten bekleniyordu. Olması da gerekiyordu. Kışı yaşıyoruz. Bugünü torunuma ayırdım. Çok mutluyuz. Kar topu oynadık. Kar yağışının tadını çıkartıyoruz" dedi.

Büyük bir kardan adam yapmak istediğini söyleyen Besim Süleyman, "Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz. Büyük bir kardan adam yapmayı düşünüyoruz. Kar yağışı güzel oldu. Kar yağmasını herkes seviyor diye düşünüyorum. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu soğuk hava ve kar yağışı Sinop'ta da etkisini gösterirken Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle, dikkatli ve duyarlı olmanızı, kış lastiği kullanmanızı, trafik işaret ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı önemle rica ediyoruz" denildi.

Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.