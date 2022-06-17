11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası, Ayancık Çayı'ndan Karadeniz 'e sürüklenen tomruklar arasında yaklaşık 200 bin TL değerindeki fiber optik füzyon cihazı, Sarıkum köyü sahilinde bulunmuştu. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 10 ay sonra cihazın Kastamonu Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni'ye ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sinop'ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihaz, sahibine teslim edildi - Son Dakika

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