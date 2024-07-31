Sinop'ta Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Sinop'ta Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Etkinliği Düzenlenecek

Sinop\'ta Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Etkinliği Düzenlenecek

Sinop İl Müftülüğü ve Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği (SADER) tarafından düzenlenecek olan 'Geleneksel Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği' için basın toplantısı yapıldı. Etkinlik, Seyyid Bilal Camisinde gerçekleştirilecek ve cuma namazı sonrası yemek ikramıyla son bulacak. İl Müftüsü Paşa Bektaş, Seyyid Bilal Hazretleri'nin önemine vurgu yaparak, SADER'in çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

31.07.2024 13:56
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Sinop'un önemli manevi değerlerinden ve Anadolu'nun ilk şehitlerinden olan Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri, düzenlenecek etkinlikle anılacak.

Sinop İl Müftülüğü ile merkezi İstanbul'da bulunan Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği (SADER) tarafından bu yıl Sinop'ta 8'incisi yapılacak olan "Geleneksel Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Günü Etkinliği" öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Anma Etkinliği programının bu yıl 8'incisini düzenleyeceklerini belirten SADER Başkanı İlyas Aktaşgil, etkinliğin Seyyid Bilal Camisinde 02 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de başlayacağını ve cuma namazı sonrası yemek ikramıyla son bulacağını söyledi. İlyas Aktaşgil, tüm Sinopluları kentin manevi değerlerine sahip çıkma bağlamında programa davet ettiklerini dile getirdi.

İl Müftüsü Paşa Bektaş da yaptığı konuşmada Sinop'un önemli manevi değeri olan Seyyid Bilal Hazretleri'nin tanıtımı konusunda herkesin gayret göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Seyyid Bilal Hazretleri'nin sadece Sinop'un değil evrensel bir değer olduğunu belirten Bektaş, bu manada SADER'in yaptığı çalışmanın son derece memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bir kafede gerçekleştirilen toplantıya ayrıca TÜSİDEF Genel Başkanı Remzi Yüksel, SİNDER Başkanı Yılmaz Öz, Sinop Balkan, Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, din görevlileri ile dernek yöneticileri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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