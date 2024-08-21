Sinop'ta silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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Sinop'ta silah kaçakçılarına operasyon

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca para da bulundu.

21.08.2024 11:36
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Sinop'ta silah kaçakçılarına operasyon

SİNOP - Sinop'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ruhsatsız tabanca temin ederek Sinop ve çevresinde satış yapan kaçakçıların Ayancık'taki adresine düzenlenen operasyonda, 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 17 bin 570 euro ve 35 bin 600 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop\'ta silah kaçakçılarına operasyon
Kaynak: İHA

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