Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'den Sma Hastası Uras Bebeğin Kampanyasına Çağrı: Uras Yazıp 5739'a Gönderdiklerinde Kampanyaya Katkı Vermiş Olurlar
Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'den Sma Hastası Uras Bebeğin Kampanyasına Çağrı: Uras Yazıp 5739'a Gönderdiklerinde Kampanyaya Katkı Vermiş Olurlar

15.01.2026 16:11  Güncelleme: 16:51
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, SMA hastası 5 buçuk aylık Uras Çağrı bebek için Uğur Mumcu Meydanı'nda destek nöbeti tutarak, vatandaşları bağış yapmaya çağırdı. Başkan Gürbüz, dayanışma ile Uras Çağrı bebeğin yaşatılacağına inandığını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve eşi Özlem Nur Gürbüz ile birlikte, SMA hastası 5 buçuk aylık Uras Çağrı bebek için Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta destek nöbeti tuttu. Başkan Gürbüz, "İlk huzur haklarımızı Uras Çağrı bebeğe yapacağız. Hemen hemen tüm vatandaşlarımızın yaşı ne olursa olsun cep telefonları var. Tüm GSM şirketlerine URAS yazıp büyük küçük harf fark etmeksizin 5739'a gönderdiklerinde onlar da bu kampanyaya katılmış ve katkı vermiş olurlar" dedi.

SMA Tip-1 hastası Sinoplu Uras Çağrı bebek için destekler sürüyor. STK ve siyasi partilerin bir ay boyunca Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda tuttuğu destek nöbetini bugün Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve eşi Özlem Nur Gürbüz devraldı. Destek nöbetine birçok vatandaş katılarak Uras Çağrı için bağış yaptı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz Uras bebeğin yaşatılması için yapılan kampanyaya ilişkin şöyle konuştu:

"Uras Çağrı bebeğin sesine ses vermek, gücüne güç katmak için buradayız. Ben de eşim Özlem Nur Gürbüz'le birlikte bugün sizlerle beraberiz. Dayanışma yaşatır. Eminim ki tüm vatandaşlarımız bu dayanışma örneğine katkı sunacaklar ve Uras Çağrı bebeğimizi yaşatacağız. Hepinizin gönlünüzden kopan küçük miktarlar bile ona bir damla kan olacak. Zaman giderek daralıyor ve bizim çok hızlı aksiyon almamız lazım. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hayırsever vatandaşlarımız fitrelerini, zekatlarını verecek yer arıyorlar. Fitre ve zekat konusunda bundan daha iyi bir bağış olamaz.

"Bir çocuk buradan giderken Çağrı bebeği yaşatmak için harçlığını bırakıyor"

Bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirecek miyiz, yoksa getiremeyecek miyiz? Bu stanttaki ürünlerin tamamı yeni ve sıfır ve bağış yoluyla geldi. Siz bir yeleğe gönlünüzden ne koparsa, bir çocuğunuza alacağınız oyuncağa gönlünüzden ne koparsa verebilirsiniz. 30'u aşkın sivil toplum örgütü bu kampanyanın içerisinde, binlerce vatandaşımız da bu kampanyanın içerisinde ve destek oluyorlar. Kimi küçük miktarlar, kimi büyük miktarlar ama ne olursa olsun bir çocuk bile burada giderken Çağrı bebeği yaşatmak için harçlığını bırakıyor. Bu çok sevindirici, çok duygusal anlar yaşamamıza neden oluyor. Birlikte olursak, omuz verirsek, Çelik ailesine umut olursak Uras bebeğimizin çağrısına, o sessiz çığlığına katkı verirsek, dayanışma verirsek yaşatacağız.

"Meclis üyelerinin ve belediye meclis başkanının huzur haklarının ilk ödemesini Uras Çağrı bebeğe yapacağız"

Meclis üyelerimizden Uğur Kalemtaş Bey bir öneride bulundu. Bu öneri belediye meclis üyelerinin ve belediye meclis başkanının huzur haklarının ilk ödemesini biz Uras Çağrı bebeğe yapacağız. Bu önerge Uğur Bey'den gelen öneri. Sinop Belediye Meclisi'nde gurunu bulunan CHP'li ve AK Partili belediye meclisi üyelerimizin oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Hemen hemen tüm vatandaşlarımızın yaşı ne olursa olsun cep telefonları var. Tüm GSM şirketlerine URAS yazıp büyük küçük harf fark etmeksizin 5739'a gönderdiklerinde onlar da bu kampanyaya katılmış ve katkı vermiş olurlar."

Kaynak: ANKA

