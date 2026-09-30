Sinop’ta sosyal hizmet personeline psikososyal destek eğitimi - Son Dakika
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Sinop’ta sosyal hizmet personeline psikososyal destek eğitimi

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Sinop’ta sosyal hizmet personeline psikososyal destek eğitimi
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından "Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitimi" gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından "Psikolojik İlk Yardım, Kayıp ve Yas Eğitimi" gerçekleştirildi.

Şehit ve gazilerin yakınları ile ailelerine yönelik yürütülen psikososyal destek çalışmalarının içeriğini geliştirmek amacıyla düzenlenen ve 2 gün süren eğitim programında psikolojik ilk yardımın temel ilkeleri, kayıp ve yas süreçleri ile bu süreçlerde bireylere yönelik yürütülebilecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi ve uygulamalar ele alındı.

Program kapsamında katılımcılara, kayıp ve yas süreçlerinde bireylerin ihtiyaçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve uygun psikososyal destek yöntemlerinin uygulanmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda bilgi ve deneyimlerini personelle paylaşan Psikolog Fatma Koçbulut Maviş ve Sosyolog Gülbahar Dilgiç'e, Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
SinopYerelSon Dakika

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