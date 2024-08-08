Sinop'ta Tarihi Morza Panayırı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Tarihi Morza Panayırı Başladı

Sinop\'ta Tarihi Morza Panayırı Başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaklaşık 400 yıllık bir gelenek olan ve 11 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek Tarihi Morza Panayırı başladı. Panayırda gıda, giyim, züccaciye gibi temel ihtiyaçların yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler de yer alıyor.

08.08.2024 19:20
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaklaşık 400 yıllık bir gelenek olan ve 11 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek Tarihi Morza Panayırı başladı.

Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiinde düzenlenen Tarihi Morza Panayırı, Düzler Köyü Muhtarı Ayşe Tan ve Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan'ın iş birliği ile başlatıldı.

Panayırda, gıda, giyim, züccaciye gibi temel ihtiyaçların yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den gelen Roman vatandaşlar da düzenlenen etkinlikte renklilik katıyor. Roman vatandaşlarca kurulan çadır ve stantlarda halka atma, bul kazan, tüfek atma, penaltı atışları gibi oyunlar vatandaşlarla buluşuyor.

Panayırda ayrıca, geleneksel el sanatları, yöresel lezzetler ve halk oyunları gibi pek çok kültürel etkinlikler de yer alıyor. Etkinliklere, bölge halkının yanı sıra, çevre illerden de birçok ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Düzenlenen panayır organizasyonuna katılanlar hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem de Türkeli'nin kültürel mirasını keşfetme fırsatı buluyor. Tarihi Morza Panayırı, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürel değerlerin de yaşatılmasına katkı sağlayacak. - SİNOP

Kaynak: İHA

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