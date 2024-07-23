Sinop\'ta Tekne Alabora Oldu: 6 Kişilik Aile Kurtarıldı

Yerel

Kadir Ezildi operasyon geçirdi! Narkozluyken ilk sözleri bunlar oldu

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişilik ailenin bir bölümü kendi imkanlarıyla kıyıya yüzdü. Ailenin diğer fertleri ise farklı tekne sahipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Orman Kampı Plajı açıklarında meydana geldi. Sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı. Denize açıldıktan bir süre sonra alabora olan tekneden denize düşen vatandaşlardan bazıları kıyıya kadar yüzerken, bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahade amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.