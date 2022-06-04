Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü - Son Dakika
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Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü

04.06.2022 14:16

Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü Sinop'ta iki gündür gece saatlerinde etkili olan toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü.

Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü

SİNOP - Sinop'ta iki gündür gece saatlerinde etkili olan toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü. Dün yıkanan araçlar, ertesi gün tekrar çamurla kaplanınca oto yıkamacılar hareketlendi.

Sinop'ta son iki gündür gece saatlerinde toz taşınması ve yağmurla birlikte kent merkezindeki araçlar çamura büründü. İlk gün yağan çamur sonrası aracını yıkatan sürücüler, ertesi sabah baktığında tekrar çamurla karşılaştı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, tekrar oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Dün yıkattığı aracın tekrar çamur olduğunu söyleyen Mehmet Oğuz, "Dün arabayı yıkattırdım, sabah kalktım yine çamur içinde. İki gündür araba çamur içinde, toz mu çamur mu bilemedik. Bir de martılar eksik olmuyor maşallah" dedi.

Oto yıkamacı Bünyamin Tosun, "Bu aralar havalar çok değişik, gündüz çok sıcak oluyor akşam sis oluyor sisin peşine yağmur. İki akşamdır malum havalardan dolayı çamur yağıyor. Arabalar kirlendiği için gündüz de aracını yıkattırmaya getiriyor. Bize de baya bir yoğunluk oluyor. Dün yıkadığımız araçlar bugün yine çamur oldu, muhtemelen bugün yine gelecekler" diye konuştu.

Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü
Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü
Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü
Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta toz taşınmalı yağışlar, araçları çamura bürüdü - Son Dakika
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