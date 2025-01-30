Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1.689 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Sinop'ta bin 689 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi

SİNOP - Sinop'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bin 689 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Türkeli ilçesinde 3 adreste yapılan aramada, bin 689 gram kubar esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.