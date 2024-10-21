Sinop'ta Yeni Hizmet Araçları Tahsisi - Son Dakika
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Sinop'ta Yeni Hizmet Araçları Tahsisi

Sinop'ta emniyet ve jandarmaya yeni araçlar teslim edildi, trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

21.10.2024 14:40
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Sinop'ta yeni hizmet araçları tahsis töreni

SİNOP - Sinop'ta İçişleri Bakanlığı tarafından Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na yeni hizmet araçları tahsis töreni gerçekleşti.

Araçlar, Sinop Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi. Tahsis edilen 8 emniyet aracının 5'i trafik denetimlerinde, 3'ü ise asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'na da 3 yeni ekip aracı verildi. Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçarslan, İl Müftüsü Paşa Bektaş ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Törenin ardından etkinlik Uğur Mumcu Meydanı'nda devam etti. Jandarma ekipleri, çocuklar için oluşturulan özel eğitim alanlarında trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitimler verdi. Çocuklara, yaya güvenliği, trafik işaretlerinin önemi ve doğru davranışlar anlatıldı. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a getirilen Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Eğitim Tırı da alanda yer aldı. Bu araçlar, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklerde kullanıldı. Mobil Eğitim Tırı'nda, çocuklar için trafik güvenliğini konu alan jandarma çizgi filmi izletildi.

Eğitimlerin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA

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