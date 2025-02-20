Sinop\'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Sinop'ta İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grubu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bugün için Sinop Merkez ve Saraydüzü dışındaki ilçelerde verilen sarı kodlu meteorolojik uyarı kapsamında valilik koordinesinde yürütülen kış tedbirleri değerlendirildi. Tedbirler kapsamında belediye ekiplerinin 15 iş makinası ve 85 personelle, Karayolları ekiplerinin 4 greyder, 10 adet ataşmanlı kamyonla, İl Özel İdaresi ekiplerinin 54 iş makinesi ve 118 personelle, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün 13 iş makinesi, 12 pikap ve 35 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürüttüğü açıklandı. Sağlık hizmetlerinde ise 24 ambulans ve 72 sağlık personeli, 2 adet Pajero ambulans, 1 adet paletli Pajero ambulans, 10 UMKE personelinin acil durumlara müdahale için görevlendirildiği belirtildi. Acil sağlık hizmetlerinda yapılan başvuruların eksiksiz şekilde karşılandığı kaydedildi.

Emniyet 22 ekip ve 41 personelle trafik düzeni ve güvenliği için sahada görev yaparken, jandarma da 11 ekip ve 33 personelle trafik güvenliği için sahada görev yaptı.

Muhtemel arıza durumlarına karşı YEDAŞ ekiplerinin 55 araç ve 110 personelle sahada bulunduğu da kaydedildi.

Sinop ve ilçelerdeki ana yolların ulaşıma açık olduğu ve küreme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ulaşıma kapalı 165 köy yolunda acil çağrı, diyaliz hastaları, cenaze gibi durumlara öncelik verilmek üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yoğun kar yağışına karşı yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda aralıksız sürdürüldüğünü belirten Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Kar temizleme, ulaşım güvenliği, enerji ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için tüm ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP