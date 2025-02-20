Sinop'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Sinop\'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, yoğun kar yağışına karşı acil önlemlerin değerlendirildiği bir ortamda gerçekleştirildi. Vali Mustafa Özarslan başkanlığındaki toplantıda, meteorolojik uyarılar kapsamında yürütülen kış tedbirleri, sağlık hizmetleri ve trafik güvenliği önlemleri konuşuldu.

20.02.2025 23:19  Güncelleme: 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grubu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bugün için Sinop Merkez ve Saraydüzü dışındaki ilçelerde verilen sarı kodlu meteorolojik uyarı kapsamında valilik koordinesinde yürütülen kış tedbirleri değerlendirildi. Tedbirler kapsamında belediye ekiplerinin 15 iş makinası ve 85 personelle, Karayolları ekiplerinin 4 greyder, 10 adet ataşmanlı kamyonla, İl Özel İdaresi ekiplerinin 54 iş makinesi ve 118 personelle, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün 13 iş makinesi, 12 pikap ve 35 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürüttüğü açıklandı. Sağlık hizmetlerinde ise 24 ambulans ve 72 sağlık personeli, 2 adet Pajero ambulans, 1 adet paletli Pajero ambulans, 10 UMKE personelinin acil durumlara müdahale için görevlendirildiği belirtildi. Acil sağlık hizmetlerinda yapılan başvuruların eksiksiz şekilde karşılandığı kaydedildi.

Emniyet 22 ekip ve 41 personelle trafik düzeni ve güvenliği için sahada görev yaparken, jandarma da 11 ekip ve 33 personelle trafik güvenliği için sahada görev yaptı.

Muhtemel arıza durumlarına karşı YEDAŞ ekiplerinin 55 araç ve 110 personelle sahada bulunduğu da kaydedildi.

Sinop ve ilçelerdeki ana yolların ulaşıma açık olduğu ve küreme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ulaşıma kapalı 165 köy yolunda acil çağrı, diyaliz hastaları, cenaze gibi durumlara öncelik verilmek üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yoğun kar yağışına karşı yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda aralıksız sürdürüldüğünü belirten Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Kar temizleme, ulaşım güvenliği, enerji ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için tüm ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Mustafa Özarslan, trafik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Yoğun Kar Yağışına Karşı Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.