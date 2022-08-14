Sinop'ta Yürüme Zorluğu Çeken Çift Tepedeki Evleri İçin Kendi İmkanlarıyla Özel Raylı Sistem Yaptırdı - Son Dakika
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Sinop'ta Yürüme Zorluğu Çeken Çift Tepedeki Evleri İçin Kendi İmkanlarıyla Özel Raylı Sistem Yaptırdı

14.08.2022 17:57

Sinop’ta yürüme güçlüğü çeken Demirkol çifti, kendi imkanlarıyla 20 yıl önce yüksek bir yere yaptırdıkları evlerine elektrikle çalışan ve 30 metrelik ray üzerinde hareket eden araçla ulaşım sağlıyor.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yürüme güçlüğü çeken Demirkol çifti, kendi imkanlarıyla 20 yıl önce yüksek bir yere yaptırdıkları evlerine elektrikle çalışan ve 30 metrelik ray üzerinde hareket eden araçla ulaşım sağlıyor.

Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde oturan 88 yaşındaki Asım Demirkol, 20 yıl önce kendi imkanlarıyla yüksek bir arazide ev yaptırdıklarını söyledi. Yaşları ilerleyince kendisinin ve eşi Yıldız Demirkol'un evlerine çıkıp inmekte güçlük çektiğini dile getiren Demirkol, bunun üzerine yoldan evine kadar ki eğimli alana raylı sistem kurmaya karar verdiğini anlattı.

"TEKNOLOJİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Sistemi 40 bin liraya mal ettiğini anlatan Demirkol, "20 sene evvel bugün yaşlandığımda istifade edeyim diye yaptırdım. Bu sistemle çok mutluyum. Bana çok büyük hizmeti var. İnsanın ihtiyacı olunca arar bulur. Bizde aradık bulduk. Hepsini bir araya getirdik. Bu hale geldi. Daha iyileri de olabilir. Teknoloji çok güzel bir şey. Her şey var şimdi. Eski devir değil. Her şey var. Arayınca buluyorsun. Bu sistem bana her hususta her şeyden evvel güvence veriyor. 50 küsür merdiven var burada. Tepe burası. Bu sisteme güvendiğim için evime inip çıkıyorum. Yapan ustalara dua ediyorum. Bu sisteme yiyeceklerimizi koyuyoruz basıyoruz düğmeye evin önüne çıkıyoruz. 20 sene önce kendi imkanlarımla yaptım" dedi.

Görüntü dökümü:

*Asım Demirkol

*Detay görüntüler

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Yürüme Zorluğu Çeken Çift Tepedeki Evleri İçin Kendi İmkanlarıyla Özel Raylı Sistem Yaptırdı - Son Dakika

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