Sinop\'taki cami, vatandaşlara ikramlarla örnek oluyor

Sinop'taki bu cami diğerlerine örnek oluyor
SİNOP - Sinop'un Mertoğlu Köyü Aşağı Mahallesi Camisi'nde her hafta cuma namazından sonra namaza gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuluyor.
Her hafta cuma namazına gelen vatandaşlara çay, kahve, meşrubat ve yemek ikram ediliyor. Maliyetleri ise her hafta köyden gönüllü vatandaş karşılıyor. Mertoğlu Köyü Aşağı Mahallesi Camisi Hocası Recep Kapusuz, böyle etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır burada görev yapıyorum. Bugün de merhum Lütfü amcanın ruhu için camimizde program yaptık. Kur'an-ı Kerim okuduk. Camimizde bundan sonra 7/24 sıcak su bulunacak. Abdest alınması için bu kolaylıkları yapıyoruz. Bundan sonra camimizde çeşitli ikramlarımızda olacak. Gençleri camiye almanın peşindeyiz. Bunun için cemaatimizi nasıl camiye getirebiliriz diye çalışıyoruz. Bugün de buna bir örnek oldu. Bundan sonra inşallah devamı gelecek. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cuma namazına gelen Yaşar Gülel ise "İkram; cumadan çıkıldığı zaman insanlar hemen dağılmasın ve sohbet etsin diye yapılıyor. İnsanlar namaza geldikleri zaman en azından sıcak bir içecek bulsunlar. Caminin sıcak suyu da bağlanmış durumda. Gelen herkes her ihtiyacını burada görebiliyor. Çayını da içebiliyor" diye konuştu.
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