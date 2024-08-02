Sinop Türkeli\'de Hayır Çarşısı Düzenlenecek

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Kur'an Kursu binası ve camii inşaatı için 5-9 Ağustos tarihlerinde "Hayır Çarşısı" düzenlenecek.

Türkeli Cami ve Kur'an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçenin hastane üstü top meydanı mevkiinde yapımı devam eden Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii inşaatı giderlerinde kullanılmak üzere "Hayır Çarşısı" organize edilecek.

Türkeli Merkez Camii önünde 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan etkinlik, 9 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde sona erecek. - SİNOP