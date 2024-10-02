Sinop Türkeli'de Yangın Farkındalık Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de Yangın Farkındalık Eğitimi Başlatıldı

Sinop Türkeli\'de Yangın Farkındalık Eğitimi Başlatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, AFAD ve diğer kurumların işbirliğiyle 8 orman köyünde yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde yangınla mücadele yöntemleri ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

02.10.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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Sinop Türkeli ilçesindeki 8 orman köyünde, Yangın Farkındalık Seferberliği kapsamında, eğitimler verildi.

AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Özel İdaresi, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, YEDAŞ ve İlçe Belediye İtfaiye Amirliğinden oluşan "Eğitim Takımı" tarafından Türkeli ilçesindeki 8 orman köyünde yangın farkındalık eğitimi seferberliği çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda, Yusuflu köyünde düzenlenen eğitime, yangınla mücadele yöntemleri, yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimlerde, köy halkına yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. Seferberlik kapsamında diğer köylerde de benzer farkındalık eğitimlerinin devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Türkeli'de Yangın Farkındalık Eğitimi Başlatıldı - Son Dakika

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