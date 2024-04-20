Sinop, Türkiye\'nin en yaşlı ili olmasının yanı sıra çocuk nüfusunun en düşük olduğu 7. il oldu

Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 7. il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı İstatistiklerle Çocuk, 2023 haber bültenini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye'nin en yaşlı nüfusu bulunan Sinop'ta ise nüfusun yüzde 18,8'i çocuk.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılsonu itibariyle Sinop nüfusu 229 bin 716 iken, bunun 43 bin 149'unu çocuk nüfus oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun yüzde 45,0'ini oluştururken, bu oran 2007 yılında yüzde 26,9 ve 2023 yılında yüzde 18,8 oldu.
Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, yüzde 23,5'inin 0-4 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 29,6'sının 10-14 yaş grubunda ve yüzde 18,1'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.
Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 7. il
ADNKS sonuçlarına göre illerin çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2023 yılında Sinop'un yüzde 18,8 ile en düşük çocuk nüfusu oranına sahip 7. il olduğu görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre Sinop'ta ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022/'23 öğretim yılında yüzde 92,33 oldu. Ortaokulda net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkeklerde yüzde 92,42, kızlarda ise yüzde 92,23 olduğu görüldü.
Sinop'ta 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı yüzde 29,1
Sinop'ta 2023 yılında toplam hane halkı sayısı 82 bin 300 oldu. Hanelerin yüzde 29,1'inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu oran ile Sinop 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en düşük olduğu ikinci il oldu.
Toplam hanelerin yüzde 13,5'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 10,6'sında iki çocuk, yüzde 3,6'sında üç çocuk, yüzde 0,9'unda dört çocuk, yüzde 0,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü. - SİNOP
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Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Ali Çetin, Gazze'deki Müslümanları ve Filistin halkını unutmamaları gerektiğini belirtti. Çetin, seçimlerde Antalya halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve belediye başkanlarının vaatlerini takip edeceklerini söyledi. Programa AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri ve partililer katıldı.
Güney Kore'de halk, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Seçime yaklaşık 29.4 milyon kişi katıldı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevi süresince esnafı her zaman ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Kotan, yerel seçimlerde kendisine destek veren esnafa da teşekkür etti.
Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan önderliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Boyabat ilçesinde ise AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.
Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.
CHP Çanakkale İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve değişimin gücüyle ayağa kalkan CHP'nin Türkiye'de de ayağa kalkacağını belirtti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da katıldı.
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