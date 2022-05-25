Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi - Son Dakika
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Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi

25.05.2022 19:52

Sinop'un yöresel ürünleri sergilendiSİNOP Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Sinop'ta 'Yöresel Yiyecekler Sergisi' düzenlendi.

Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi

SİNOP Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Sinop'ta 'Yöresel Yiyecekler Sergisi' düzenlendi. Protokol üyeleri, stantları gezerek yöresel ürünler hazırlayan kadınlarla sohbet etti.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinliklerinde Sinop'ta Yöresel Yiyecekler Sergisi yapıldı. Yaşlılar Evi bahçesinde hazırlanan sergi açılışında Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve kamu kurum amirleri ve üretici kadınlarla birlikte kurdele kesildi. İlçelerden katılım sağlayan kadınlarla sohbet eden Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Ayhan, sunulan yöresel yiyecekler hakkında bilgiler aldı, katılımcıların hazırladığı ürünlerden bazılarının tadına baktı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Sergi, 25-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.

Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi
Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi
Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi
Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi

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Kaynak: İHA

Sinop, Mayıs, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'un yöresel ürünleri sergilendi - Son Dakika


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