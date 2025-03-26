Sinop Üniversitesi Camisi İnşaatında İlerleme - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi Camisi İnşaatında İlerleme

Sinop Üniversitesi Camisi İnşaatında İlerleme

Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camisi'nin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı.

26.03.2025 17:02
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Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camisi kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi karşısında Ayancık Erfelek ana yolu üzerindeki caminin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen ve aynı anda bin 750 kişinin namaz kılabileceği cami, sadece ibadethane olarak değil, şehrin kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin bilimsel çalışmalarına ev sahipliği yapabilecek özel bir külliye olarak inşa ediliyor.

Temeli 26 temmuz 2024 tarihinde atılan caminin son durumuyla ilgili bilgiler veren Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı, "Yaklaşık 8 ay önce bismillah diyerek Sinop'un insan sirkülasyonun en yoğun olduğu bu bölgeye ilk kazmayı vurduk. Şükürler olsun ki inşaatımızın yaklaşık yüzde 70'ini tamamladık. Şu anda kubbelerimizin kalıpları neredeyse tamamlandı. İnşallah bayramın hemen akabinde kubbelerimizin betonlarını dökeceğiz. Şu anda caminin namazgah kısmında çalışmalarımız bu noktada. İnşallah en yakın zamanda camimizin minareleri ve müştemilat çalışmalarına başlayacağız. Burası bir külliye. Yani içerisinde kütüphane, toplantı salonları, çok amaçlı ve bilgisayarlı çalışma odaları gibi birçok sosyal donatı bulunacak. İnşallah bu külliye tamamlandığında Sinop'umuzun silüeti olacak ve tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kullanabilecekler" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Üniversitesi Camisi İnşaatında İlerleme - Son Dakika

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