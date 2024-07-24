Sinop Üniversitesi'nde Yeni Kampüs Camisinin Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi'nde Yeni Kampüs Camisinin Temel Atma Töreni

Sinop Üniversitesi\'nde Yeni Kampüs Camisinin Temel Atma Töreni

Sinop Üniversitesi'nde inşa edilecek yeni kampüs camisinin temel atma töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın teşrifleriyle 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Cami, tamamlandığında geniş bir külliye alanına sahip olacak ve çeşitli alanlar içerecektir. Tören saat 10.30'da başlayacak ve tüm Sinoplular davetlidir.

24.07.2024 14:06
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Sinop Üniversitesi'nde inşa edilecek yeni kampüs camisinin temel atma töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın teşrifleriyle 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Tören, saat 10.30'da Güney kampüs alanında başlayacak.

Toplam 5 bin 100 m alana inşa edilecek olan cami, tamamlandığında geniş bir külliye alanına sahip olacak. Külliye içerisinde cami tesislerinin yanı sıra, derslikler, okuma salonları, bay-bayan namazgah alanları, şadırvanlar, çok amaçlı salonlar gibi çeşitli alanlar yer alacak. Cami ayrıca iki adet tek şerefeli minareye sahip olacak.

Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı, tüm Sinopluları bu anlamlı törene davet ederek, temeli atılacak olan caminin Sinop'a ve Üniversiteye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Üniversitesi'nde Yeni Kampüs Camisinin Temel Atma Töreni - Son Dakika

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