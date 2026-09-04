Sinop Üniversitesi yerleşkesindeki cami inşaatında çalışmalar yerinde incelendi

Sinop Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapımı devam eden caminin inşaatında çalışmalar sürüyor.

Cami inşaatını Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek ile Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş yerinde inceledi. Heyet, yürütülen mimari ve teknik çalışmaları yerinde takip ederek projenin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnceleme sırasında Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı tarafından, cami inşaatında gelinen son durum, devam eden imalatlar ve tamamlanması planlanan etaplar hakkında heyete bilgi verildi.