Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan 11 yaşındaki Ömer Özen'in, 8,5 yaşındaki DMD kas hastası Emre Çoban'a destek olmak amacıyla başlattığı "Geri Dönüşümde Hayat Var" projesi büyüyerek devam ediyor.

Sinop'ta yaşayan Ömer Özen, DMD kas hastası Emre Çoban'a destek olmak amacıyla "Geri Dönüşümde Hayat Var" adlı proje başlattı.

Küçük Ömer, plastik şişeleri toplayarak Emre Çoban'a destek olmaya çalıştığını ifade ederek, "DMD'li Emre Çoban'ı gördüm. Daha sonra Emre Çoban'a nasıl yardım edebilirim diye düşündüm. Sonra şişelerin bir liraya dönüştüğünü görmüştüm ve Emre Çoban için şişe toplamaya karar verdim. Sonra şişe toplamaya başladık. Uğur Mumcu'da topladık. Arkadaşlarım, büyüklerimiz, herkes yardım etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sanayide topladı. Doğa şirketine de teşekkür ediyoruz. Biriken şişeleri alıp topluca götürüyorlar ve biriken parayı bize bağışlıyorlar.

"EMRE'Yİ KURTARACAĞIZ"

Projemiz daha çok ilerleyecek, daha güzel olacak ve Emre'yi kurtaracağız. Şimdiye kadar 20 binden fazla şişe toplamışızdır. Parayı doğa şirketi biriktirip, yani paraya dönüştürüp bize veriyor, biz de Emre'ye bağışlıyoruz. Büyüklerimiz, arkadaşlarımız, restoran sahipleri veya çalışanları gelip buraya şişe bırakıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bunu il illere, ilçelere yaymak istiyoruz ki Emre, zamanla yarıştığı için biz de zamanla yarışıp Emre'yi hızlıca kurtaralım. Buradan okullara da seslenmek istiyoruz. Okuldaki kantinciler, müdürler, müdür yardımcıları, onlar şişeleri bir poşete ya da bir köşeye biriktirirlerse ya da getirebilecek imkanı olan varsa Uğur Mumcu Meydanı'na getirebilir. Biz buradan alıp Emre Çoban'a bağışlayacağız."