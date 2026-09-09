Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı

Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yaşayan 11 yaşındaki Ömer Özen, DMD kas hastası 8,5 yaşındaki Emre Çoban'a destek olmak için başlattığı geri dönüşüm projesinde 20 binden fazla plastik şişe topladı. Ömer, toplanan şişelerin geliriyle Emre'nin tedavisine katkı sağlamayı ve projeyi tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan 11 yaşındaki Ömer Özen'in, 8,5 yaşındaki DMD kas hastası Emre Çoban'a destek olmak amacıyla başlattığı "Geri Dönüşümde Hayat Var" projesi büyüyerek devam ediyor.

Sinop'ta yaşayan Ömer Özen,  DMD kas hastası Emre Çoban'a destek olmak amacıyla "Geri Dönüşümde Hayat Var" adlı proje başlattı.

Küçük Ömer, plastik şişeleri toplayarak Emre Çoban'a destek olmaya çalıştığını ifade ederek, "DMD'li Emre Çoban'ı gördüm. Daha sonra Emre Çoban'a nasıl yardım edebilirim diye düşündüm. Sonra şişelerin bir liraya dönüştüğünü görmüştüm ve Emre Çoban için şişe toplamaya karar verdim. Sonra şişe toplamaya başladık. Uğur Mumcu'da topladık. Arkadaşlarım, büyüklerimiz, herkes yardım etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sanayide topladı. Doğa şirketine de teşekkür ediyoruz. Biriken şişeleri alıp topluca götürüyorlar ve biriken parayı bize bağışlıyorlar.

"EMRE'Yİ KURTARACAĞIZ"

Projemiz daha çok ilerleyecek, daha güzel olacak ve Emre'yi kurtaracağız. Şimdiye kadar 20 binden fazla şişe toplamışızdır. Parayı doğa şirketi biriktirip, yani paraya dönüştürüp bize veriyor, biz de Emre'ye bağışlıyoruz. Büyüklerimiz, arkadaşlarımız, restoran sahipleri veya çalışanları gelip buraya şişe bırakıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bunu il illere, ilçelere yaymak istiyoruz ki Emre, zamanla yarıştığı için biz de zamanla yarışıp Emre'yi hızlıca kurtaralım. Buradan okullara da seslenmek istiyoruz. Okuldaki kantinciler, müdürler, müdür yardımcıları, onlar şişeleri bir poşete ya da bir köşeye biriktirirlerse ya da getirebilecek imkanı olan varsa Uğur Mumcu Meydanı'na getirebilir. Biz buradan alıp Emre Çoban'a bağışlayacağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Türkiye, Plastik, Güncel, Sinop, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:52:59. #7.12#
SON DAKİKA: Sinoplu 11 yaşındaki Ömer, DMD hastası Emre için 20 binden fazla şişe topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement