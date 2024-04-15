Sinoplu Balıkçılar Akaryakıt Fiyatlarından ve Alım Gücünün Düşmesinden Yakındı

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MUSTAFA USTA

Sinoplu balıkçılar, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve vatandaşın alım gücünün düşmesinden yakındı. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Bu sezon çok kritik geçti. İnsanların alım güçleri bayağı bir düştü. Eskiye oranla hemen hemen yüzde 50 diyebilirim. Bizim işlerimiz de yüzde 50'ye düştü. O kadar ahım şahım işlerimiz olmuyor. Geçen yılları arıyoruz" dedi. Balıkçı Ümit İslah ise, "Büyük kayıklarımız 1- 2 ton mazot yakarken şimdi 3- 4 ton mazot yakmak zorunda kalıyor. Artışlar yüksek. Tekneler balıkların peşine gidiyor ama balık yok. Vatandaşın da alım gücü düştü" diye konuştu.

Sinoplu Balıkçılar 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren balık av sezonunu değerlendirdi. Balıkçılar geçen senelere nazaran kar marjlarında düşüş yaşandığını ve insanların alım güçlerinde düşüş olduğunu belirtti.

"ÖZELLİKLE KREDİ KARTLARIYLA DEVAM EDİYORLAR"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlısıyla bu sezonu da yüzümüzün akıyla bitirdik. Bundan sonra dip avlarından gelecek olan balıklar olur. Sinop ve çevresi için yeterli olur ama büyük şehirler için zor mevsimler olacak. Onlar daha ziyade havuz balıklarıyla yetinmek zorunda kalacaklar ama bizler dip avlarından gelen mezgit, istavrit, kalkan, iskorpit balığımız özellikle barbun, tekir balıklarıyla biz idare edeceğiz. Bu sezon çok kritik geçti. İnsanların alım güçleri bayağı bir düştü. Eskiye oranla hemen hemen yüzde 50 diyebilirim. Bizim işlerimiz de yüzde 50'ye düştü. O kadar ahım şahım işlerimiz olmuyor. Geçen yılları arıyoruz. Müşterilerin alım güçleri de çok zayıf. Özellikle kredi kartlarıyla devam ediyorlar. Alım güçleri zayıf."

"BÜYÜK KAYIKLARIMIZ 3-4 TON MAZOT YAKMAK ZORUNDA KALIYOR"

Balıkçı Ümit İslah şunları söyledi:

"Bu sezon ekonomik olarak düşük. Balık düzeni az. Balıklarımız da az sayıda geliyor. Eskiye oranlar şu anda işlerimiz daha düşük. Eskiden daha çok balık oluyordu. Bu sene alım da düştü. Bu sezon bitik. Büyük kayıklarımız 1-2 ton mazot yakarken şimdi 3-4 ton mazot yakmak zorunda kalıyor. Artışlar yüksek. Tekneler balıkların peşine gidiyor ama balık yok. Vatandaşın da alım gücü düştü. Maaşlardan da belli zaten. Bir kalkan balığı burada 10 bin liradan aşağı değil. Vatandaş zaten 10 bin lira maaş alıyor tüm maaşını da buna veremiyor. Eskiden 5 bin liraya aldığı kalkanı şimdi 10 bin liraya alıyor."

Balıkçı tezgahına gelen İbrahim Oral ise "Çok pahalı. Alma gücümüz yok. Ben emekliyim fakat emekli maaşım bana yetmiyor. Bu sezon 3- 4 kere hamsi yedik, çok da yiyemedik" dedi.