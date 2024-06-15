Sinoplu Gazetecilere Sokak İsimleri Verildi

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MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimleri, evlerinin bulunduğu sokaklara verildi.

Sinop Belediye Meclisi, Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimlerini evlerinin bulunduğu sokaklara verme kararı aldı. Bu kararla Sinop Yeni Mahalle Okulaltı Sokak'ın ismi Şevki Yıldırım Sokak, Alaaddin Cami yakınlarındaki İncedayı Sokak'ın ismi ise Levent Bektaş sokağı oldu.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan törenin ardından, sokaklardaki eski tabelalar sökülerek yenileriyle değiştirildi. Törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, merhum gazetecilerin aileleri ve sevenleri katıldı.

"Bir sorumluluk gereği bu kararı aldık"

Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz

"Biz bu ana tanıklık ediyoruz fakat her hayat hikayesinde olduğu gibi Sinop'a ve ülkemize mal olmuş isimler var. O isimleri de yaşatmak, ölümsüzleştirmek bizlerin görevi. Bazen yaşarken çok değerini bilemediğimiz büyüklerimiz, aslında biliyoruz ama hep genelde kaybettikten sonra bir çok değerin farkına varıyoruz. Sinop Belediyesi Meclisi olarak, meclis üyeleri olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde bir meclis kararımızla bir tanesi 67 sayılı meclis kararı Şevki Yıldırım büyüğümüze, diğeri de Levent Bektaş büyüğümüze 69 sayılı meclis kararlarıyla böyle bir karar verdik ve bu karar ortaklaştırdık. Bundan dolayı da meclis üyelerimize ve bu kararlarından dolayı da Sinop halkına sonsuz teşekkürlerimiz iletiyorum. Biz Sinop halkının bu isteğini hissederek bir sorumluluk gereği bu kararı aldık. Bu karar şehrimizin değerlerinin kıymetini yaşarken bilmek, kaybettiklerimizi yaşatmak adına bunun sorumluluğuyla önemli bir hareket alanı açıyor."