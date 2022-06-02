Sinoplu hacı adayları aşı oldu - Son Dakika
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Sinoplu hacı adayları aşı oldu

02.06.2022 14:07
Sinoplu hacı adayları aşı oldu

Sinop'tan 12 Haziran'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı oldu.

Sinop'tan 12 Haziran'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı oldu.

Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri tarafından, Sinop İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salonunda yaklaşık 45 hacı adayına menenjit ve polio aşısı vuruldu. Hacı adayları 12 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'den kalkacak uçak ile Medine-i Münevvere'ye gidecekler.

Aşı programında konuşan Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Uzman Doktor Selim Güler, " Suudi Arabistan'ın sıcak olmasından dolayı menenjit ve çocuk felci hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğundan bu hastalıklardan korunmak için aşı olmamız gerekmektedir" diye konuştu.

Aşı olan hacı adayı Havva Aksu ise, "Rabb'imize şükürler olsun ki hac ibadetini düzgün bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmemiz için maddi ve manevi hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi de aşımızı da olduk, hac ibadeti için hazırız. İlimiz ile gideceğimiz yerin arasında ki ısısal farklar önemli. Burada normal 25-26 derece dereceyken, orada 45 dereceye varan sıcaklar var. Bu sıcaklara dikkat etmemiz gerektiği konusunda, kronik hastalığı olan hacı adaylarına bilgilendirmeler yapıldı. Sıcaklara karşı şapka giymek, güneşten olabildiğince uzak durmak, gölgelik yerlerde durmak şart. Bunun yanında Türkiye de olmayan ama Arabistan'a özel bazı bulaşıcı hastalıklar var. Bunlar çok ciddi değil ama var. Dolayısıyla da bunlardan korunmamız için oranın yerel halkından özellikle develerden ve dışarıdan alınıp yenilen içilen yiyeceklere çok dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinoplu hacı adayları aşı oldu
Sinoplu hacı adayları aşı oldu
Sinoplu hacı adayları aşı oldu
Sinoplu hacı adayları aşı oldu
Sinoplu hacı adayları aşı oldu

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sinop, Aşı, Yerel, Son Dakika

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