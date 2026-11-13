Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu esnaf Yavuz Yılmazer, 15 Kasım itibariyle ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını hatırlatarak, vatandaşları güvenlikleri için araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri konusunda uyardı. Yılmazer, "Kullanıcılara eğer kış lastikleri yoksa özellikle şehirlerarası yollarda araba kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. " dedi.

Sinop'ta 15 Kasım'da başlayacak ticari araçlar için kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanırken, esnaf Yavuz Yılmazer sürücüleri kış lastiklerini bir an önce taktırmaları konusunda uyardı. Yılmazer, özellikle şehirlerarası yolculuklarda yaz lastiği kullanımının kaza riskini artırdığına dikkati çekti. Yılmazer, şunları söyledi:

"15 Kasım kış lastiklerinin değişimi resmi makamlarla belirlendi. Kar lastiği değil de kış lastiği olarak adlandırıyoruz. Artık takılma süreci başladı. Yoğunluk da başladı. Kullanıcıların kışın şehirlerarası yollarda yaz lastikleriyle seyahat etmeleri doğru değil. Kazaya sebebiyet verir. Hava sıcaklığı düşüyor. Yaz lastiklerinin bu manada performansı tamamen ortadan kalkıyor. Kış lastikleri ona özel yapıldığı için bir an önce geçmelerinde fayda var. İşler bu ara yoğun. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Kullanıcılara eğer kış lastikleri yoksa özellikle şehirlerarası yollarda araba kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Yolda kış lastiği takan diğer sürücülere de mani oluyor. Bu zaman kaybı, kaza maddi hasarlı, Allah muhafaza ölümcül kazalar da olabilir. Tedbir almaları kullanıcılar için bir avantaj olacak. Kullanıcılar dikkat etmeli. Bir an önce kışlık lastiğe geçilmesi gerekiyor.

Sinop'ta ciddi bir yoğunluk var. Sinop'un yüksek kesimlerinde ciddi kar yağdı. Sinop dışına çıkarken tedbir almaları lazım ya da tatil dönüşü kar yağışına denk gelebilirler. Onun için bir yoğunluk oldu. Binek grubun lastik takma sökme ücreti 1200 lira. Geçen sene de bu fiyatla devam ettik. Bu sene de kullanıcılara yük olmasın diye aynı tarifeden devam ediyoruz."