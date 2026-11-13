Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı
Haber Videosu

Sinoplu lastikçi Yavuz Yılmazer, 15 Kasım'da ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesi sürücüleri uyardı. Yılmazer, kış lastiği olmayanların özellikle şehirlerarası yollarda araç kullanmaması gerektiğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu esnaf Yavuz Yılmazer, 15 Kasım itibariyle ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını hatırlatarak, vatandaşları güvenlikleri için araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri konusunda uyardı. Yılmazer, "Kullanıcılara eğer kış lastikleri yoksa özellikle şehirlerarası yollarda araba kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. " dedi.

Sinop'ta 15 Kasım'da başlayacak ticari araçlar için kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanırken, esnaf Yavuz Yılmazer sürücüleri kış lastiklerini bir an önce taktırmaları konusunda uyardı. Yılmazer, özellikle şehirlerarası yolculuklarda yaz lastiği kullanımının kaza riskini artırdığına dikkati çekti. Yılmazer, şunları söyledi:

"15 Kasım kış lastiklerinin değişimi resmi makamlarla belirlendi. Kar lastiği değil de kış lastiği olarak adlandırıyoruz. Artık takılma süreci başladı. Yoğunluk da başladı. Kullanıcıların kışın şehirlerarası yollarda yaz lastikleriyle seyahat etmeleri doğru değil. Kazaya sebebiyet verir. Hava sıcaklığı düşüyor. Yaz lastiklerinin bu manada performansı tamamen ortadan kalkıyor. Kış lastikleri ona özel yapıldığı için bir an önce geçmelerinde fayda var. İşler bu ara yoğun. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Kullanıcılara eğer kış lastikleri yoksa özellikle şehirlerarası yollarda araba kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Yolda kış lastiği takan diğer sürücülere de mani oluyor. Bu zaman kaybı, kaza maddi hasarlı, Allah muhafaza ölümcül kazalar da olabilir. Tedbir almaları kullanıcılar için bir avantaj olacak. Kullanıcılar dikkat etmeli. Bir an önce kışlık lastiğe geçilmesi gerekiyor.

Sinop'ta ciddi bir yoğunluk var. Sinop'un yüksek kesimlerinde ciddi kar yağdı. Sinop dışına çıkarken tedbir almaları lazım ya da tatil dönüşü kar yağışına denk gelebilirler. Onun için bir yoğunluk oldu. Binek grubun lastik takma sökme ücreti 1200 lira. Geçen sene de bu fiyatla devam ettik. Bu sene de kullanıcılara yük olmasın diye aynı tarifeden devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerOtomobilGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:32:19. #7.12#
SON DAKİKA: Sinoplu lastikçi, 15 Kasım öncesi sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android