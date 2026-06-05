Sinopludan Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
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Sinopludan Enflasyon Tepkisi

05.06.2026 14:56
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Sinop'ta vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine güvensizlik belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine tepkilerini "Devletin açıkladığı enflasyona inanmıyorum. Bizim hissettiğimiz enflasyon farklı. Çünkü gelirimizin neredeyse tamamını kira, gıda ve giyime harcıyoruz. Enflasyon hesaplanırken günlük hayatımızda kullanmadığımız birçok kalem de hesaba katılıyor" sözleriyle dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 olarak açıkladı. Sinop'ta vatandaşlar açıklanan rakamlara tepki göstererek, enflasyonun günlük yaşamda çok daha yüksek hissedildiğini söyledi.

Himmet Arıkan, açıklanan verilerin halkın yaşadığı ekonomik gerçekliği yansıtmadığını savunarak, "Açıklanan enflasyon sarayın enflasyonudur, halkın enflasyonu değildir. Yüzde 1,71 enflasyon gerçek rakam değil. Bu ülkenin yüzde 80'i geçim sıkıntısı çekiyor. Emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira. Açlık sınırı ise 35 bin lira. Açlık sınırı sadece gıda harcamalarını kapsıyor, kira ve eğitim gibi giderler bunun içinde yok. Açlık sınırının 35 bin lira olduğu bir yerde insanların geçinmesi mümkün değil. Eskiden alınan maaşlarla bir şekilde idare ediliyordu ama artık idare edecek bir durum kalmadı" ifadelerini kullandı.

"BU PARALARLA NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

İhsan Özgün ise enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğunu düşündüğünü belirterek, "Enflasyonu çok düşük gösterdiler. Markete, pazara ya da dolmuşa bindiğinizde bunu görüyorsunuz. Ev kiraları sürekli yükseliyor. Bize verilen maaş ortada. Bu paralarla nasıl geçineceğiz? Evim olmasına rağmen yine de yetmiyor. Yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinde bile sürekli indirim kolluyoruz. Hangi market daha ucuzsa oradan alışveriş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"İNSANLAR BÜTÜN GELİRLERİNİ TEMEL İHTİYAÇLARINA AYIRIYOR"

Musa Uzun da TÜİK'in açıkladığı verilere güvenmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devletin açıkladığı enflasyona inanmıyorum. Bizim hissettiğimiz enflasyon farklı. Çünkü gelirimizin neredeyse tamamını kira, gıda ve giyime harcıyoruz. Enflasyon hesaplanırken günlük hayatımızda kullanmadığımız birçok kalem de hesaba katılıyor. Asgari ücretle ya da emekli maaşıyla geçinen insanların ev alma, araba alma ya da büyük harcamalar yapma şansı zaten yok. İnsanlar bütün gelirlerini temel ihtiyaçlarına ayırıyor. Bugün bir emeklinin maaşı birçok yerde kiraya bile yetmiyor."

"KIYMA ALMAK İSTEDİM, FİYATINI ÖĞRENİNCE ALAMADAN ÇIKTIM"

Necati Canel ise emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, "Geçmiş yıllarla bugünü kıyaslamak bile mümkün değil. Eskiden daha rahattık. Ben 2 bin yılında emekli oldum. O dönem 1 buçuk asgari ücret kadar maaş alıyordum. Şimdi bırakın 1 buçuk asgari ücreti, bir asgari ücrete bile ulaşamıyorum. Dün akşam kıyma almak istedim, fiyatını öğrenince alamadan çıktım. Daha uygun olduğu için kuzu paça aldım. Kıymanın kilosu 800 liraya dayanmış durumda" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinopludan Enflasyon Tepkisi - Son Dakika

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