Sinopspor Başkanı Çağdaş: Sponsor desteği 2 milyondan 200 bine düştü

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop spor Başkanı Mete Çağdaş, takım oluşturma ve futbolcu transferi konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını, son yıllarda iş insanlarının kulüplere sağladığı sponsorluk desteğinin de önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Çağdaş, kulübün ekonomik durumu ve yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kulübün yönetiminde 2008'den bu yana görev aldığını, bu ise sezon başkanlık görevini üstlendiğini anlatan Çağdaş, yeni bir takım kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ancak ekonomik anlamda çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çağdaş, "Mesela geçen yıl veya 2 yıl önce bir iş insanı bize 2 milyon verebilirken bugün 200 bin verebiliyor. Yanında 3 bin işçi çalıştıran Sinop Organize Sanayi'deki bir fabrikatör sponsorluk vermekte zorluk çekiyor. Bu da bize ekonomik sıkıntının ne boyutta olduğunu gösteriyor. Bu spora da yansımış" dedi.

Bu sezon hangi grupta oynayacaklarının, rakiplerinin belli olmadığını anlatan Çağdaş, ancak 15 Eylül'de Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bulunduğuna işaret etti.

Çağdaş, şöyle konuştu:

"Biz bunun için hazırlıklarımızı yaptık, başladık. Tabii tam olarak transfer sürecinde sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomik anlamda ödeme güçlüğü çektiğimiz için amaç aslında kendi çocuklarımızla, yani Sinop'un çocuklarıyla artık bu işi götürelim boyutuna geldi. Çünkü gerçekten spor da bir sektör haline gelmiş durumda. Menajerler para kazanıyor, sporcular yüksek fiyatlar istiyor. Bu sıkıntıyı yaşarken bize Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir katkı gelmiyor. Gelmediği gibi de bizden mesela 1 milyon gibi katılım ücreti talep edildi. Biz bunları veriyoruz. 1 milyona biz bölgesel amatör ligde 3 futbolcu alabilirdik."

"BİZİM GİBİ BİRÇOK TAKIM BU SIKINTIYI YAŞIYORDUR"

Takımlarının 10-11 yıldır 3'üncü lige çıkamadığına dikkati çeken Çağdaş, "Ekonomik sıkıntılar, maddi imkansızlıklar bizi çıkartmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir emir verirse, bu sorunu çözeriz gibi geliyor. ya da bizi dördüncü lig yapsınlar. Çünkü çok zor. Geçen yıl Sinopspor 20 milyona yakın para harcadı ama elde var sıfır. Ondan önce de öyle. Yani biz 5 yıl içerisinde 150 milyon bir parayı harcadık fakat bir türlü başarılı olamadık. Bizim gibi birçok takım bu sıkıntıyı yaşıyordur. Hatta katılamayanlar bile oldu. Yani 1 milyon bulup payını yatıramayan ve ligden çekilen takımlar oldu. O yüzden biz zor zahmet bu parayı birleştirdik, yatırdık. Şimdi de futbolcu transferi konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bir takımımız büyük bir ekonomik buhran yaşıyor" diye konuştu.