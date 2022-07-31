Sinop'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

31.07.2022 00:38

Sinop’ta bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ada Mahallesi Kızıltoprak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir apartmanın zemin katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren vatandaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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