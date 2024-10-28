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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "SİPER'in ardı Vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA