Sırbistan, soykırım suçlusu Mladiç'in cenazesini askeri törenle karşıladı - Son Dakika
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Sırbistan, soykırım suçlusu Mladiç'in cenazesini askeri törenle karşıladı

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Bosna Hersek'teki Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan eski General Ratko Mladiç'in cenazesi, devlet uçağıyla Belgrad'a getirildi ve askeri törenle karşılandı. Tören, Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nden tepki çekerken, Mladiç'in 7 Eylül'de devlet töreniyle toprağa verilmesi planlanıyor.

Sırbistan, 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu Ratko Mladiç'in cenazesini Belgrad'da askeri törenle karşıladı.

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç'in cenazesi, Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen Mladiç'in Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı tabutu, askeri törenle karşılandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de soykırımdan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos'ta ölen "Bosna kasabı" lakaplı Mladiç, havalimanındaki askeri törenin ardından polis eskortuyla Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürüldü. Konvoy geçerken otoyol üzerinde ve köprüler üzerinde çoğu genç erkeklerden oluşan onlarca kişinin savaş suçlusu Mladiç'i öven pankartlar açtıkları ve meşaleler yaktıkları görüldü.

Hırvatistan hükümeti, Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini bloke edeceğini açıklamıştı

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, 7 Eylül Pazartesi günü toprağa verilmesi planlanan Mladiç'in askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törenin "Mladiç'in ailesinin isteklerine uygun" olacağını söylemekle yetinmişti. Hırvatistan hükümeti, Mladiç'in devlet töreniyle gömülmesi halinde Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini bloke edeceğini açıklamıştı.

Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları AB'de tepkilere neden olmuştu

Savaş döneminde Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçlarının başlıca sorumluları arasında yer alan Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nde tepkilere neden olmuştu. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın savaş suçlusu Mladiç için en üst düzey devlet ve askeri törenle cenaze düzenlemesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söylemişti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da bu planları eleştirerek, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, temel Avrupa değerlerine aykırıdır. AB'de ve birliğe üye olmayı hedefleyen ülkelerde buna yer yoktur" demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sırbistan, soykırım suçlusu Mladiç'in cenazesini askeri törenle karşıladı - Son Dakika

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