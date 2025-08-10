Sırçalı Hotel, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konya'nın Gururu Oldu - Son Dakika
Sırçalı Hotel, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konya'nın Gururu Oldu

Sırçalı Hotel, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konya\'nın Gururu Oldu
10.08.2025 12:12  Güncelleme: 12:13
Konya'nın Meram ilçesindeki Sırçalı Hotel, 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi' alarak şehir turizmine öncülük ediyor. Tescilli yapıların aslına uygun yeniden inşasıyla tarih ve modern konforu birleştiren otel, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan tescilli yapıların aslına uygun şekilde yeniden inşasıyla hayata geçirilen Sırçalı Hotel, aldığı 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi' ile şehir turizminin öncülerinden biri olmayı başardı.

Meram Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan Sırçalı Hotel, tarihi Suriçi bölgesinde yükselen ihtişamıyla yalnızca bir otel değil, aynı zamanda şehrin hafızasını yaşatan bir anıt gibi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Konya'nın ikinci büyük tescilli yapı taşıma operasyonuyla hayata geçirilen Sırçalı Hotel, şehrin kültürel mirasına yeni bir soluk getirdi. Misafirlerine taş duvarlarında geçmişin hikayelerini, çini işlemelerinde köklü bir medeniyetin izlerini sunan otel, tarih ile modern konforu aynı çatı altında buluşturdu. Şükran Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan tescilli yapıların aslına uygun şekilde yeniden inşasıyla hayata geçirilen bu prestijli proje, kısa sürede misafirlerinden tam not almayı başardı. Sırçalı Hotel sektörün en genç işletmelerinden biri olmasına rağmen şehir turizminin öncü adımlarından biri olma yolunda da hızla ilerliyor.

Sırçalı Hotel 'sürdürülebilir turizm sertifikası 3. Aşama belgesi' almaya hak kazandı

Konya turizmine ve sosyal hayatına yeni bir soluk getiren Sırçalı Hotel, sektörde önemli başarılara imza atıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm programı kapsamında, Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan denetimler sonucunda, Sırçalı Hotel "Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi" almaya hak kazandı. Bu süreçte, GSTC tarafından akredite edilmiş bir denetim kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, Sırçalı Hotel'in çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine yüksek düzeyde uyum sağladığı belgelendi. Hizmet kalitesini, çevreye duyarlılığı ve kültürel değerlere saygılı yaklaşımıyla öne çıkan otel, bu anlayışını uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile tescillemiş oldu.

"Proje, şehrin turizmine yeni bir soluk getirdi"

Projenin sadece fiziksel bir inşa değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir aktarım olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, alınan 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi' ile Sırçalı Hotel'in hizmet noktasında da kendisini ispatladığını vurguladı. Sırçalı Hotel'in taşından ahşabına, çinisinden mimarisine kadar büyük bir medeniyetin izlerini taşıdığını ve tüm bu özellikleriyle gelecek nesillere bırakılacak değerli bir miras olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Sırçalı Hotel, şehre ve şehrin turizmine yeni bir renk ve yeni bir soluk getirdi. Bu proje ile sadece binaları değil, hatıraları, insan hikayelerini, mimari incelikleri de bugüne ve geleceğe taşıdık. Sırçalı Hotel, tarihe bir vefa, kültüre bir saygı ve geleceğe duyduğumuz güçlü bir inançtır. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 milyar TL'yi aşan yatırım hacmiyle Meram'ın tarihi dokusuna can vermenin yanında içerisinde barındırdığı Sırçalı Hotel gibi projelerle hem turizme hem de kültürel kalkınmaya öncülük ediyoruz. Diğer taraftan da Meram'ı sahip olduğu değerlerle birlikte büyütüyoruz. Alınan sertifikada sektörde ne denli iddialı olduğunu gözler önüne sermiştir. Sırçalı Hotel, kısa zaman içinde bu alanda son aşama olan 3. aşama belgesini almayı başardı. Hizmet çıtasını yükseltmek adına gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Belediye, Turizm, Yerel, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sırçalı Hotel, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konya'nın Gururu Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Sırçalı Hotel, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Konya'nın Gururu Oldu - Son Dakika
