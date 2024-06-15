Şirinevler'de Ucuz Baklava İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şirinevler'de Ucuz Baklava İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Kurban Bayramı nedeniyle Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Cevizli baklavanın kilosu 110 lira, fıstıklı baklavanın kilosu ise 210 liraya satılıyor. İşletme çalışanı, güneşten korunmaları için bekleyen vatandaşlara karton verdi. Vatandaşlar, fiyatı uygun olduğu için her sene buradan baklava aldıklarını belirtti.

15.06.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirinevler'de, Kurban Bayramı nedeniyle ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir çok kişi tatlı ve şeker alışverişine çıkıyor. Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar ise 1 saat boyunca uzun kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Cevizli baklavanın kilosu 110 lira, fıstıklı baklavanın kilosu ise 210 liraya satılıyor. İşletme çalışanı, baklava almak için bekleyen vatandaşlara güneşten korunmaları için karton verdi. Ucuz baklava almak için bekleyen Güngör Seven, "Baklava alacağım, nostalji olsun diye geliyoruz, biraz vaktimiz vardı. Bazı zamanlar alıyorum, yolum düşmezse başka yerden alıyorum. 4 kiloya kadar alacağım, uygun fiyata alacağım" dedi.

"Her bayramda geliyorum, fiyatı uygun"

Her sene baklavasını buradan aldığını söyleyen Cemal Kaya, "Ucuz baklava almak için geldik. Her bayramda geliyorum, fiyatı uygun. Geçen sene fiyatı 85 TL'ydi şimdiki fiyatını bilmiyorum. Bahçelievler'den geliyorum, bayram için 3 kilo alacağım" diye konuştu.

"Değerli müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar"

Vatandaşların baklavaları beğenmesinden mutlu olduklarını söyleyen işletme müdürü Adil İpekli, "Çok şükür, bir bayram arifesine daha geldik. Değerli müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar, sevdiler, bağırlarına bastılar, geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Biz hem piyasadan uygun olduğu için hem de kalitemizi bozmadığımız için, ikisini bir arada yürütebildiğimiz için aslında bu durumdayız. Sirkülasyondan kazanç elde ediyoruz. Sürüm olmadı mı bizim için bir anlamı olmuyor. Çok az kar marjlarıyla devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şirinevler, Cevizli, Gastronomi, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şirinevler'de Ucuz Baklava İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
14:02 Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF’lerini bu tarihten itibaren görebiliriz Uzman ETF analisti tarih verdi, Ethereum ETF'lerini bu tarihten itibaren görebiliriz
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 16:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: Şirinevler'de Ucuz Baklava İçin Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement