Şırnak Belediyesi Millet Bahçesini halka açtı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı

Şır nak Belediyesi tarafından Cuma günü vatandaşların kullanımına açtığı ve güncel piyasa değeri 645 milyon TL olan Millet Bahçesine vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Şırnak şehir merkezinde 196 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen ve güncel değeri 645 milyon TL'ye ulaşan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, kapılarını vatandaşlara açtı. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören proje, doğayla iç içe sosyal yaşam alanıyla yüzlerce Şırnaklıyı bir araya getiriyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde hayata geçirilen dev projede; yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler ve geniş yeşil alanlar yer alıyor. Şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Millet Bahçesi'ne akın ediyor.

Ailelerin piknik yaptığı, çocukların oyun parklarında vakit geçirdiği, gençlerin dinlenme alanlarında buluştuğu Millet Bahçesi, kısa sürede kent yaşamının merkezi haline geldi. Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yarka, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz, Şırnak'a nefes aldıran, sosyal hayatı canlandıran önemli bir proje oldu. Vatandaşlarımızla burada bir araya gelmek, onların memnuniyetini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Her yaş grubuna hitap eden bu alan artık Şırnak'ın ortak yaşam noktasıdır" dedi.

Millet Bahçesi'nin kente kazandırılmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ise Şırnak'a böylesine donanımlı bir sosyal yaşam alanı kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya teşekkür etti. - ŞIRNAK