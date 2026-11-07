Şırnak Cizre'de eski öğretmen Bağdur, 10 hayvanla başladığı işini 250 koyuna taşıdı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de eski öğretmen Bağdur, 10 hayvanla başladığı işini 250 koyuna taşıdı

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Şırnak Cizre\'de eski öğretmen Bağdur, 10 hayvanla başladığı işini 250 koyuna taşıdı
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Şırnak Cizre\'de eski öğretmen Bağdur, 10 hayvanla başladığı işini 250 koyuna taşıdı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 çocuk annesi eski öğretmen Gülbahar Bağdur, 10 hayvanla başladığı hayvancılıkta devlet desteğiyle 250 başlık sürüye ulaştı. Eşinin desteğiyle evinin bahçesini çiftliğe dönüştüren Bağdur, süt, peynir, tereyağı ve yoğurdu kendi elleriyle üretiyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Gülbahar Bağdur, 10 hayvanla başladığı çiftliğini 7 yılda 250 hayvana ulaştırdı. Devlet desteğiyle işini büyüten 4 çocuk annesi Bağdur, "250 koyunuma da çocuklarım gibi bakıyorum" dedi.

Cizre dirsekli mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi eski öğretmen Gülbahar Bağdur, evlatları gibi baktığı 250 koyunuyla her gün sabahın erken saatlerinde başladığı emeğini, kendi elleriyle ürettiği süt ve peynirlerle taçlandırıyor.

Yedi yıl önce kadın giyim öğretmenliğini bırakan Bağdur, kendi işini kurma hayaliyle hayvancılığa adım attı. Evinin bahçesinde 10 hayvanla başladığı işini bugün 250 başlık sürüye taşıdı. Hayvan sayısını zamanla 30, 40, 50 ve 100'e çıkaran Bağdur, devlet desteğiyle bu sayıyı 200'e ulaştırdı. Yaylaya gönderdiği 50 hayvanla birlikte toplam 250 hayvana bakıyor.

"Çocuklarımla beraber 250 koyunum var, onlara gözüm gibi bakıyorum"

Devlet desteğiyle 100 koyun aldıklarını ve sürünün 250'ye ulaştığını aktaran kadın girişimci Bağdur, "7 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce kadın giyim öğretmeniydim. Sonra kendi çiftliğimi, kendi işimi kurmak istedim ve bu işe 10 hayvanla başladım. Zamanla hayvan sayım 30, 40, 50 ve 100'e yükseldi, devletin desteğiyle 200'e ulaştı. Ayrıca yaylaya gönderdiğim 50 hayvanım daha var; onlarla birlikte toplam 250 hayvana bakıyorum. 4 çocuğum var. Çocuklarımla beraber 250 koyunum var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Sabah saat 5'te kalkıp hayvanlarıma yem veriyor, sularını dolduruyor, ahırlarını temizliyorum. Saat 06.00-07.00 gibi eve dönüp çocuklarımın yemeklerini hazırlıyorum. 15-16'da tekrar gelip sularını yeniliyorum; yemekten sonra susuyorlar" ifadelerine ye verdi.

Eşinin desteğiyle evinin bahçesini çiftliğe dönüştürdüklerini ifade eden Bağdur, en büyük hayalinin büyük bir çiftlik kurmak olduğunu söyledi. Bağdur, şu ifadeleri kullandı:

"Süt, peynir, tereyağı, yoğurt, ayran, her şeyi kendi ellerimizle üretiyoruz ve çok mutluyuz. Bu çok güzel bir şey, her kadın bunu yapabilir. Kadın her şeyi başarabilir. Kocamın desteği çok büyük; o olmasaydı bu çiftliği kuramazdım. Onun desteğiyle evimin bahçesinde bu işe başladım. Çocuklarımla birlikte çalışıyorum, bu durum çok iyi. Hedefimi gerçeğe dönüştürmek ve bütün kadınlara ışık olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiŞırnakÇocukCizreKadınYerelSon Dakika

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