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İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı•
15 Kasım 1989 yılında Şırnak'ta şehit olan Davut Halıcı'nın annesi Hatice Halıcı vefat etti.
90 yaşında hayatını kaybeden Hatice Halıcı'nın cenazesi Ertuğrulgazi Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Erikli köyünde defnedildi. Cenazeye, Halıcı'nın ailesi, akrabaları, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Şırnak şehidi Davut Halıcı'nın annesi Hatice Halıcı vefat etti - Son Dakika