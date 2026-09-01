Şırnak’ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı - Son Dakika
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Şırnak’ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı

Şırnak’ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından adliye bahçesinde kokteyl düzenlendi. Vali Birol Ekici ve Başsavcı Yusuf Canik, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Şırnak'ta 2026-2027 adli yılı, düzenlenen törenle başladı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen program, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, vali yardımcıları Murat Çiçek, İdil Özdemir Doğan, Fikri Badioğlu ve Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ile adliye personeli katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından adliye bahçesinde kokteyl programı düzenlendi. Kokteylde adliye personeliyle bir araya gelen Vali Birol Ekici ve Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, yeni adli yılın yargı camiası, hukuk dünyası ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yargıda toplu izin kullanımı olarak uygulanan ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin sona ermesiyle birlikte 2026-2027 adli yılı bugün itibarıyla başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak’ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı - Son Dakika

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