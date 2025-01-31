Şırnak'ta Bin Aileye Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika
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Şırnak'ta Bin Aileye Sıcak Yemek Dağıtımı

Şırnak\'ta Bin Aileye Sıcak Yemek Dağıtımı

Şırnak'ta 'Sıcak Yemek Projesi' kapsamında her gün bin aileye 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Proje, belirli ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor ve yıl boyunca devam edecek.

31.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:15
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Şırnak'ta "Sıcak Yemek Projesi" ile her gün bin aileye 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenevinde hazırlanan sıcak yemekler, 3 çeşit şeklinde her gün 200 aileye, toplam bin vatandaşa ulaştırılıyor. Şırnak Vali Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Emine Dilce, öğretmenevinde yemeklerin yapıldığı bölümde denetimde bulundu.

Projenin Valilik öncülüğünde bağlı tüm ilçelerde başladığını söyleyen Dilce, valiliğin Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ve belediye iş birliği ile 200 aileye günde toplamda bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Projenin valilik öncülüğünde kent merkezi ve tüm ilçelerinde başladığını kaydeden Dilce, "Yıl başından itibaren projeyi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bildirimlerini de, taleplerini de dinliyoruz. Yemek dağıttığımız aileleri ziyaret ediyoruz. Bu sayının artırılması yönünde de talepler var. İmkan olduğu sürece daha yüksek sayılara çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz" dedi.

Her ilçe de sıcak yemek dağıtımının nüfus oranına göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Dilce, "Cizre ilçemizde bin kişi, Silopi ilçemizde bin kişi ve diğer ilçelerimizde nüfusa ve ihtiyaç sahibi ailelerin durumuna göre, hepsi bin kişi değil. Sayı dediğim gibi taleplere göre arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hasan Güngen, kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 200 aileye günde bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını ve bunun yıl sonunu kadar süreceğini bildirdi.

Vali Birol Ekici'nin Şırnak'a geldiği ilk günden bu güne kadar sürekli bu tür projeler üzerinde çalışmalar yaptığına değinen Güngen, " Ankara'da yaptığı girişimler sonucunda da 2025 yılı Ocak ayı itibari ile ilimiz merkezinde ikamet eden 200 ailemize, günde bin kişiye sıcak yemek verilmektedir. Üretimimizi Şırnak Öğretmenevi'nde gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Cüneyt Yayan, "Valiliğin bu yemek projesi bizim gibi vatandaşlar için çok iyi oldu. Her gün aynı saatte sıcak yemeğimiz kapımıza geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Günde 3 çeşit yemek geliyor ve bolca da gönderiyorlar. Bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz" dedi.

Feyruze Dekçi ise, "Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her gün arkadaşlar bize sıcak yemek ulaştırıyorlar. Çok güzel bir hizmet yapılıyor, çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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