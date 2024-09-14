Şırnak'ta Hastane Yangınlarına Tepki - Son Dakika
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Şırnak'ta Hastane Yangınlarına Tepki

Şırnak\'ta Hastane Yangınlarına Tepki

Şırnak'ta STK'lar, hastane inşaatındaki yangınların kasıtlı olduğunu iddia ederek protesto düzenledi.

14.09.2024 18:02
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Şırnak'taki sivil toplum kuruluşları (STK) ve mahalle muhtarları, 500 Yataklı Bölge Hastanesi'nde çıkan yangına düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Şırnak'ta inşaatı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi'nde 2 ayda iki kez çıkan yangın, büyük tepkilere yol açtı. Şırnak'taki STK ve mahalle muhtarları, yangın olaylarıyla ilgili düzenledikleri basın açıklamasında bu durumun kasıtlı olduğunu iddia etti. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Şırnak İyilik Hareketi dönem sözcüsü Mehmet Salih Ertaş, "Bunu yapanlar vatan hainidir. Hastaneler savaşlarda bile yakılmaz. Kamu zararıdır esasında. Buna herkesin bir tepki göstermesi lazım. Bu bir tesadüf değil, Türkiye Cumhuriyeti hem depremden dolayı hem de kentsel dönüşümden dolayı inşaat alanı olmuştur. Türkiye'de böyle başka bir örnek yok. Hiçbir inşaatta ikinci bir kez yangın çıkmamıştır. Bu kasıtlıdır, kimse kasıtlı olmadığını iddia etmesin" dedi.

500 yatak kapasiteli Şırnak Bölge Hastanesi'nin Şırnak'ta yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Ertaş, "Unutmayalım; sağlık sistemi toplum açısından en önemli, en hassas ve en çok ihtiyacı hissedilen sektördür. Hayati öneme haiz olan bu sektör, fert ve toplumun sıhhatli, uzun ömürlü olmasını ve memleketine daha fazla yarar sağlamasını sağlayan en büyük sektör olma özelliğini taşımaktadır. Ancak son günlerde kentimizde bu alanda yaşanan üzücü hadiseler, yani yangın olayları, son derece düşündürücü ve manidardır. Tesadüf olması da pek mümkün görünmemektedir. Şayet kasıtlı ise, bu hadise bize, memleketimize ve geleceğimize yapılan en büyük sabotaj ve darbe olarak görülmektedir. Zira bu olaya mahal verenlerin ve ortak olanların mutlaka ağır bir şekilde cezalandırılmaları, toplumun ortak talebidir. İlimizin kaderini etkileyecek potansiyel ve kapasiteye sahip olan bölge hastanemiz kanaatimizce memleket hainleri ve bedhahlar tarafından yakılmakta, zarar verilmekte ve maalesef inşaatı durdurulmak istenmektedir. Bunu kabul etmemizin mümkünatı yoktur. Bu düpedüz bir ihanet, düşmanlık ve cinnet geçirme halidir. Kentimizin ilgili, etkili ve yetkili makamlarından, varsa sorumlu kişi veya kişiler hakkında derhal etkin bir soruşturma açmalarını ve sorumluların hak ettikleri cezaya ivedilikle çarptırılmalarını pek tabi talep etmekteyiz. Yetkili firmaya da seslenmek istiyoruz; yapılan bu barbarlığa karşı ne zaman gerekli önlemleri tam anlamıyla alacaksınız. Şayet ilk yangın vakasında tarafınızca gerekli tedbir ve önlemler alınmış olsaydı, inanıyoruz ki bu ikinci üzücü yangın hadisesi yaşanmıyor olacaktı. Devletimizin şehri Nuh Nebimize yaptığı bu devasa hizmete sahip çıkmak, destek vermek ve onu kolaçan etmek hepimizin asli görevidir. Nitekim ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hükümet yetkililerimiz ve yerel idarecilerimiz hayati hizmet için ödenek ayırmış ve yapımına büyük önem atfetmiştir. Bundan dolayı da müteşekkir olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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