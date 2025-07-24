Şırnak\'ta İşbaşı Uyum Programı Kura Çekimi Yapıldı

Şırnak Valiliği ile İşkur iş birliğinde yürütülen İşbaşı Uyum Programı (İUP) kapsamında geçici süreyle istihdam edilecek personel alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Personel alımı için Şırnak İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalıştırılmak üzere 2 bin 894 kişi başvuruda bulunurken, 110 kişi kurayla belirlendi. Müftülük bünyesinde görev almak isteyen bin 156 kişi arasından ise 75 kişi istihdam hakkı kazandı.

Kura sonuçları salonda bulunan başvuru sahiplerine anlık olarak duyuruldu. İsmi çıkanlar sevinç yaşarken, kurada yer alamayanlar ise sürecin şeffaf yürütülmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. - ŞIRNAK