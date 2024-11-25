Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika
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Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Şırnak\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Şırnak'ta düzenlenen programda şiddet gören kadınlara sunulan destek ve hizmetler anlatıldı.

25.11.2024 17:22
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Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda şiddet gören kadınlara verilen hizmetler anlatıldı.

Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayasıyla 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Programda konuşan Kadın Hizmetlerden Sorumlu Şube Müdürü Melike Tatar, 25 Kasım'ın kadına şiddete karşı farkındalığı oluşturmak ve toplumu bilinçlendirme açısından önemli bir gün olduğunu söyledi. Müdürlük olarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ADEM ve ÇATOM işbirliği ile erken yaşta zorla evlilikle mücadele eğitimi verildiğini belirten Tatar, "Bu eğitimlerde ŞÖNİM hizmetleri ve 6284 sayılı Ailenin Korunma ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Şiddet, istismar ve benzeri durumlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı, engelli bireyler için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ALO 183 ihbar hattı üzerinden 7 gün 24 saat rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç ve taleplerin dile getirildiği CİMER üzerinden gelen ihbarlara yönelik ALO 144 ve ALO 183 ihbar hatları üzerinden gerekli rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini sağlıyoruz" dedi.

Kadınlara ihtiyaç durumunda ücretsiz avukat desteği sağlandığını, ayrıca gerekli hallerde kadınların yüksek yararı gözetilerek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararlarının alınmasına yönelik ilgili makamlar ile yazışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, "Mahkeme kararı sonrasında gerekli yazışmaların yapılarak kadınlarımızın yüksek yararına yönelik olarak koruyucu-önleyici tedbir kararlarının alınması, kolluk kuvvetlerine yansıyan aile içi şiddet durumlarında mağdur kişiler ile yüz yüze görüşmeler, aile içi şiddet formu ile alınarak ve gerekli danışma-yönlendirme ve rehberlik sağlamaktayız. Kadınların sosyo-ekonomik açıdan desteklenmesi ve ekonomik özgürlüğünü kazanması açısından uygun destek sunulmaktadır. Kadın konukevi hizmetinden yararlanan kadınların hizmet sonrası kadının talebi doğrultusunda veya müdürlüğümüzün uygun görülmesi halinde izleme takip çalışmaları yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Programa Vali Birol Ekici, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mesut Küçük, kurum amirleri ve kadınlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Politika, Etkinlik, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika

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