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Şırnak'ta Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un evine askeri personel tarafından tadilat yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un evine askeri personel tarafından tadilat yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden görevlendirilen askeri personel, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un evinde tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Tadilat ve onarımın tamamlanmasının ardından Silopi Kaymakamı ve Zırhlı Tugay Komutanı gaziyi evinde ziyaret etti. Gazinin memnuniyetini dile getirmesi üzerine Kaymakam, aileye yeni evlerinde mutlu olmalarını söyledi. Gazinin eşi de evin yenilenmesiyle mutlu olduğunu ifade etti.

Şırnak\'ta Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş\'un evine askeri personel tarafından tadilat yapıldı
02.01.2024 - 13:27,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevlendirilen askeri personel, Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un evinde tadilat ve yenileme çalışması yaptı.

Şırnak Valiliği koordinatörlüğünde, MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden görevlendirilen askeri personel, Cudi Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un (70) evinde mobilya, elektrik, su tesisatı, boya badana gibi bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Kısa sürede tamamlanan tadilat ve onarımın ardından Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti.

Evin içinde incelemede bulunan Kaymakam Koç, hane halkına evin durumundan memnun kalıp kalmadıklarını sorunca Gazi Abdulselam Buluş, "Şimdiye kadar böyle temiz bir ev görmedim" dedi.

Kaymakam Koç, Milli Savunma Bakanlığının daha önce de bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın selamını ileten Kaymakam Koç, aileye yeni evlerinde güle güle oturmalarını söyledi.

Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş, "Devlet, bizim evimizi yaptı. Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ölüme kadar çocuklarım da unutmasın, unutmasın ki kimse yapmadı, devlet yaptı. Devlet, kendi cebinden yaptı. Çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

Gazinin eşi Hayiç Buluş ise. "Daha önce ev değildi, şimdi eve benzedi. Yeni yerleştim ve mutlu oldum" diyerek hayır duasında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kıbrıs Gazisi Abdulselam Buluş'un evine askeri personel tarafından tadilat yapıldı - Son Dakika
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