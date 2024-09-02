Şırnak\'ta Kış Hazırlıkları Başladı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış hazırlıkları başladı. Bahçelerde toplatılıyor evlerin damlarında kurutuluyor.

Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber kışlık yiyecekler kurutulmaya çalışılıyor. Bağ ve bahçelerde toplatılan üzüm, elma, armut ve erikler yıkanıp temizlendikten sonra toprak ev damlarında kurutmaya bırakılıyor. Aylarca devam eden bu çalışma sonrası kuruyan yiyecekler torbalara koyulup serin yerde muhafaza ediliyor. Kış aylarında kullanılmak için yapılan bu çalışma günlerce devam ediyor.

İlçeye bağlı Pirinçli köyünde evin damında kurutmalık yapan Hane Özdemir, Kürtçe konuşarak, "Bunları hoşaf yapıp yiyeceğiz. Her şeyi burada kurutuyoruz. Her yıl bu işi yapıyoruz. Bütün meyveleri kurutuyoruz. Satmıyoruz ancak kendimize yetecek kadar yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK