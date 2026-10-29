Şırnak'ta koruma altındaki çocuklar ÇOKİM'in futbol etkinliğinde maç yaptı - Son Dakika
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Şırnak'ta koruma altındaki çocuklar ÇOKİM'in futbol etkinliğinde maç yaptı

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Şırnak\'ta koruma altındaki çocuklar ÇOKİM\'in futbol etkinliğinde maç yaptı
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Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ÇOKİM birimi, koruma ve bakım altındaki çocuklar için futbol etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar futbol maçı yaparak birlikte vakit geçirdi ve sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki ÇOKİM birimi, koruma ve bakım altındaki çocuklarla futbol maçı düzenleyerek çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla futbol etkinliği düzenledi. İl Müdürlüğünün Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme (ÇOKİM) birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar futbol maçı yaparak hem sporun keyfini çıkardı hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Futbol maçıyla çocukların sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi ve birlikte etkinlik yapmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Çocukların sporla buluşmasına da imkan sağlayan etkinlikte keyifli anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA
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