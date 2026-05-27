Şırnak'ta bayramlaşmada birlik mesajı: "Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta bayramlaşmada birlik mesajı: "Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız"

Şırnak\'ta bayramlaşmada birlik mesajı: "Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız"
27.05.2026 14:51  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tarım ve hayvancılıkta rekor beklendiğini açıkladı.

Şırnak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Şırnak Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Vali Ekici, bayramların kardeşliğin ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi. Kent genelinde bu yıl iklim şartlarının elverişli olmasıyla tarım ve hayvancılığın canlanacağını ifade eden Vali Ekici, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarımsal rekoltemiz en yüksek seviyede olacaktır. Tarımla ilgili gelirlerimiz artacaktır. Şehrimiz hayvancılığıyla, petrolüyle, istihdamıyla, kazancıyla bereketli hilalin parlayan yıldızı konumundadır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşa edeceğiz. Bugün ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla barışın, kardeşliğin ve istikrarın teminatı durumundadır. Böyle bir ülkede yaşadığımız için Allah'a binlerce kez hamdolsun. Önümüzdeki dönemde yeni bir Anadolu medeniyetinin ve milletimizin yükselişini hep birlikte göreceğiz. Huzur, birlik ve beraberliğimizin devam ettiği sürece tüm dünyada yine barışı ve istikrarı korumak üzere çok daha önemli roller alacağız."

Müslüman coğrafyasında bayramın huzur içinde geçirilmesi için binlerce görev alan asker olduğunu dile getiren Vali Ekici, "Biz burada bayram yaparken nöbet tutan görevlilerimiz, polislerimiz, askerlerimiz var. Onların da bayramlarını kutluyoruz. Allah bu bayramların birlik beraberlik, kardeşliğimizin gelişmesine vesile kılsın. Tüm dargınların barışmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da vatandaşların bayramını kutladı. Bölgede huzurun hakim olduğunu ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Tatar, "Biz devlet, millet el ele verdiğimiz zaman yapamayacağımız bir şey yok. Allah'a binlerce şükürler olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepinize nice hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Valiliği, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Birol Ekici, Politika, Şırnak, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta bayramlaşmada birlik mesajı: 'Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:27:29. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta bayramlaşmada birlik mesajı: "Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.