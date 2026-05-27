Şırnak\'ta bayramlaşmada birlik mesajı: "Bereketli hilalin parlayan yıldızıyız"

Şırnak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Şırnak Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Vali Ekici, bayramların kardeşliğin ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi. Kent genelinde bu yıl iklim şartlarının elverişli olmasıyla tarım ve hayvancılığın canlanacağını ifade eden Vali Ekici, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarımsal rekoltemiz en yüksek seviyede olacaktır. Tarımla ilgili gelirlerimiz artacaktır. Şehrimiz hayvancılığıyla, petrolüyle, istihdamıyla, kazancıyla bereketli hilalin parlayan yıldızı konumundadır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşa edeceğiz. Bugün ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla barışın, kardeşliğin ve istikrarın teminatı durumundadır. Böyle bir ülkede yaşadığımız için Allah'a binlerce kez hamdolsun. Önümüzdeki dönemde yeni bir Anadolu medeniyetinin ve milletimizin yükselişini hep birlikte göreceğiz. Huzur, birlik ve beraberliğimizin devam ettiği sürece tüm dünyada yine barışı ve istikrarı korumak üzere çok daha önemli roller alacağız."

Müslüman coğrafyasında bayramın huzur içinde geçirilmesi için binlerce görev alan asker olduğunu dile getiren Vali Ekici, "Biz burada bayram yaparken nöbet tutan görevlilerimiz, polislerimiz, askerlerimiz var. Onların da bayramlarını kutluyoruz. Allah bu bayramların birlik beraberlik, kardeşliğimizin gelişmesine vesile kılsın. Tüm dargınların barışmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da vatandaşların bayramını kutladı. Bölgede huzurun hakim olduğunu ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Tatar, "Biz devlet, millet el ele verdiğimiz zaman yapamayacağımız bir şey yok. Allah'a binlerce şükürler olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepinize nice hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK