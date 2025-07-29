Şırnak\'ta Marketlerde Denetim Yapıldı

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki zincir ve yerel marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, ürün etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki tutarlılık, son kullanma tarihleri, hijyen kuralları ve raf düzenlemeleri başta olmak üzere çok sayıda ürün incelendi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumlara karşı işletmelere uyarılar yapıldı, bazı iş yerleri hakkında ise idari işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve sağlıklı alışveriş ortamının sürdürülebilirliği için düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen şikayetlerin de değerlendirmeye alındığı ve denetimlerin bu kapsamda genişletileceği bildirildi. - ŞIRNAK