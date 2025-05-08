Şırnak'ta Öğrencilerden Gazze İçin Sanat Sergisi - Son Dakika
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Şırnak'ta Öğrencilerden Gazze İçin Sanat Sergisi

Şırnak\'ta Öğrencilerden Gazze İçin Sanat Sergisi

Şırnak'ta lise öğrencileri, Gazze'deki insanlık dramını resimlerle sergileyerek dikkat çekti.

08.05.2025 17:17
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Şırnak'ta lise öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için yaptıkları resimleri sergiledi.

Silopi Senan İdin Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergide, öğrenciler, resimlerinde yalnızca acıyı değil, aynı zamanda umudu, direnişi ve dayanışmayı da işledi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Fahrettin Kaya, Gazze'de yaşanan dramın herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Çocukların bu konuda duyarsız kalmak istemediğini belirten Kaya, dönem boyunca Gazze'de yaşanan insanlık dramını tuvallere yansıtarak gerçek anlamda oradaki acıyı göstermek istediklerini anlattı.

Öğrencilerden Elif Demirhan, "Boykot ürünlerinin bomba, kan ve füze gibi şeylere dönüştüğünü anlatmak istedim. Çünkü verilen her para onlar için bomba ve füze parasına dönüşüyor. Daha çok can ölüyor. Dökülen kanlar Filistin'de çocukların, kadınların kanları" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'yı tuvale işleyen Ayşe Aşkın ise, "Bu tuvalde Mescid-i Aksa'nın sadece taştan yapılmış değil de, yüzyılın umudunu, gözyaşını ve huzurunu göstermek istedik. Gökyüzünde sabahın altın ışıkları ve mavisini göstermek istedik. İzlerini sadece bir yapı değil de, manevi huzurunu göstermek istedik. Gökyüzünü sabahın altın ışıkları ve mavisiyle gösterdim. Fırça darbelerinde ezanın sessizliğini, o huzuru göstermek istedim" şeklinde konuştu.

Agit Agitoğlu da, tablosunda genel olarak Filistin'e yapılan adaletsizlikten bahsedildiğini aktararak, "Zamanımızı ne kadar boşa harcadığımızı gösteriyor. Güneşte çocukça çizilmiş bir güneş olduğu için bir umut vadediyor. Duvarın arkasındaki insanlar da Filistin için özgürlük mücadelesi yapıyor. Tır ile de Filistin için yardımı anlattım" ifadelerini kullandı.

"Kubbetü's- Sahra'nın altın kubbesi yalnızca göğe yükselen bir yapı değil, inancımızın, umutlarımızın ve Gazze'nin solmayan direnişini anlatıyor" diyen Esra Özdemir, "Bu tabloda yalnızca bir yapıyı değil, yüzyıllardır dualarla yoğrulan bir toprak parçasının kalbini anlattım. Mavi göğün derinliği bize özgürlüğe bakan gözleri anlatıyor. Yeşilin her tonu da yıkıntılar arasında filizlenen bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Sıkışmış taşlar arandaki sabrı, Kubbetü's-Sahra'nın altın kubbesinin rengiyle dillendirdik. Çünkü biz biliyoruz ki sanat bir sığınaktır ve biz o sığınakta kalbimizle konuşuruz. Sanat bir aşktır, kalbimizle konuşur ve Gazze'nin susmayan hikayesini boyalarımızla anlatırız" dedi.

Gazze'de yıkılan mahalleleri tuvale aktaran Sümeyye Yıldız, "Burada Filistin'in yıkılan mahallelerini anlatıyorum. Burada eskiden bir yaşam alanı olurken, bazen mutlu aileler, bazen üzgün aileler. Bu sokak belki çoğu ailenin hayali olmuştur 'Benim çocuğum burada top oynayacak' diye ama maalesef hiç kimse bunu yaşayamadı. Çünkü son zamanda gündem olan İsrail, Filistin'e savaş açtı. Gördüğünüz gibi apartmanda yaşayan mutlu ailelerin yaşam alanı harap oldu. Gördüğünüz gibi burada yaşam yok, bomboş. Artık bir yaşam alanı yok. Maalesef günümüzde insanların hayallerini böyle alabiliyorlar" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Öğrencilerden Gazze İçin Sanat Sergisi - Son Dakika

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