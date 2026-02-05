Başkan Yarka'dan belediye düğün salonunda inceleme - Son Dakika
Başkan Yarka'dan belediye düğün salonunda inceleme

Başkan Yarka\'dan belediye düğün salonunda inceleme
05.02.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni düğün salonunun inşaatında incelemelerde bulundu. Proje, vatandaşlara daha ekonomik düğün imkanı sunarak sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediyeye ait ve yapımı devam eden yeni düğün salonunda incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan Şırnak Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Yarka'ya belediyenin ilgili birim amirleri eşlik etti. İnşaat, iç donanım ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu yerinde değerlendirilirken, salonun en kısa sürede hizmete açılması için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Düğün salonu fiyatlarının aile bütçelerini zorlaması, bazı çiftlerin düğün tarihlerini ertelemesine neden olurken, belediye tarafından hayata geçirilen bu proje ile vatandaşlara daha ekonomik bir alternatif sunulması amaçlanıyor. Yeni düğün salonunun tamamlanmasıyla birlikte, kentte sosyal yaşamın canlandırılması ve vatandaşların özel günlerini daha uygun koşullarda gerçekleştirebilmesi hedefleniyor. Belediyeye ait düğün salonunun, düğün, nişan, kına gecesi ve çeşitli organizasyonlarda erişilebilir fiyat politikasıyla hizmet vermesi planlanıyor.

Başkan Mehmet Yarka'nın incelemeleri sırasında, salonun hem teknik altyapısı hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modern ve kullanışlı bir yapıda tasarlandığı ifade edildi. Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile birlikte, kentte sosyal alanların artırılması, vatandaşların ekonomik yükünün hafifletilmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni düğün salonunun hizmete açılmasıyla, Şırnaklı vatandaşların önemli bir ihtiyacına kalıcı çözüm sunulması bekleniyor. - ŞIRNAK

