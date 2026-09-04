Şırnak Uludere\'de görme engelli İsmail Babat azmiyle bağlama ustası oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ve henüz 10 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden İsmail Babat (44), öğretmeninin yönlendirmesi ile o güne kadar görüp dokunmadığı bağlama ile tanıştı. Zorlu kış şartlarında bile yolunu kaybederek 30 kilometrelik yolu kat eden Babat, uzun çalışmalar sonucu bağlama ustası oldu. Babat, şimdilerde kendisi gibi görme engeli olan vatandaşlara bağlama dersi veriyor.

Uludere'de yaşayan İsmail Babat, yaklaşık 34 yıl önce, henüz 10 yaşındayken içinde bulunduğu traktörün mayına basması sonucu görme yetisini kaybetti. Bir süre çeşitli zorluklar yaşayan Babat, daha sonra öğretmenin tavsiyesi üzerine bağlama ile tanıştı. Bağlamayı o güne kadar ne gören ne de dokunan Babat, büyük bir sevinçle bağlama öğrenmeye karar verdi. Her gün yaklaşık 30 kilometrelik yolu kar kış demeden yürüyerek bağlama eğitimine giden Babat, hocasının ilk başlarda kendisine sıcak bakmadığını azimli çalışmasının ardından kursa alındı. Haftanın 2 günü kilometrelerce yolu yürüyerek giden Babat, bazı zamanlar kaybolmasına rağmen pes etmeyerek kursu başarı ile tamamladı. İnsanın önündeki asıl engelin düşüncelerde olduğunu bir kez daha gösteren Babat, "Asıl engeller insanın beynindedir. Bunun dışında fiziksel bir engel yoktur. İnsan hevesli olduktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

Babat'ın öğrencisi Ahmet Bulut ise doğuştan görme engelli olduğunu ve bağlama öğrenme sürecinde zaman zaman zorlandığını söyledi. Bazı günler yalnızca bir nota üzerinde çalıştıklarını belirten Bulut, İsmail Babat'ın kendisine yol göstermesiyle bu süreci aştığını ifade etti. Görme engelli bireylerin öğrenme sürecinde daha fazla çalışması gerektiğini aktaran Bulut, "Normal bir insan bir saat çalışıyorsa biz iki saat çalışarak bu açığı kapatıyoruz. Belki bir gün sadece bir notayla uğraşıyoruz ama çalışarak başarıyoruz" diye konuştu.

İsmail Babat ve öğrencisi Ahmet Bulut, bağlamaya olan ilgileri ve verdikleri mücadeleyle birçok görme engelli bireye ışık oluyor.